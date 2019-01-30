اونلاين | جووول يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (Mo Salah) وليستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي .. Yallashoot

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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون، من الدورى الانجليزى البريمليج،الفرصة جاءت اليوم لفريق ليفربول بقيادة محمد صلاح و فرمينو و ساديو مانى، لتوسيع الفارق بينه وبين فريق مانشستر سيتى، الذى تعرض للهزية أمس من فريق نيوكاس نيونايتد بهدفين مقابل هدف، رغم أنه كان متقدماً فى بداية المبارة، و سيسعى فريق ليفربول للفوز الليلة على فريق ليستر سيتى. يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (Mo Salah) وليستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي .. Yallashoot

يلتقي نادي ليفربول، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : فابينهو - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - كيتا - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

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