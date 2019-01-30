اونلاين | يلا شوت الجديد “الشوط الأول” مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد “الشوط الأول” مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ليفربول وليستر سيتي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الثاني، الريدز في مهمة جديدة من أجل إستغلال تعثر السيتي أمام نيوكاسل يونايتد، فهل ينجح في إستغلال هذا الموقف وزيادة الفارق النقاطي مع أقرب منافسيه من جديد، أم سيكون لنادي ليستر سيتي رآي آخر، ويوقف البطولة علي نفس الفارق أيضا، خصوصا أن المواجهة ستكون أمام جماهير الأحمر، وبحضور النجم المصري محمد صلاح، وكافة نجوم الفريقين.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 30 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وليستر سيتي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

ننتظر معكم بدأ اللقاء وسيتم عمل متابعة كتابية .

تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لفريق الريدز الذي سيبدأ به اللقاء اليوم وهو يطمح في تحقيق الفوز السريع من بداية المباراة وفد جاء التشكيل كما موضح أمامكم في الجدول.

سيبدأ ليفربول مباراته أمام فريق ليستر سيتي بالتشكيل التالى:

المرمى اليسون.

الدفاع ماتيب – فان دايك – روبرتسون.

الوسط فينالدوم – هيندرسون – كيتا – شاكيري.

الهجوم ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

تشهد مباراة اليوم القوة ، لمحاولة استمرار فريق الريدز في صدارة الدوري ومحاولة ذيادة الفارق في النقاط ، اما فريق الثعالب يدخل لقاء اليوم وهو عينه علي ثلاث نقاط من المباراة ليتقدم من المركز العاشر الي المركز الثامن ومواصلة تحسين ترتيبه في جدول الدوري الانجليزي الممتاز.