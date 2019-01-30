اونلاين | بث مباشر - ليفربول وليستر سيتي - كورة ستار - كورة لايف

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ستنتهي مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء الذي سيشهد 4 مباريات، أهمها قمة الجولة 24 في البريميرليج بين الريدز وليستر سيتي، وسيدخل زملاء صلاح هذا اللقاء وأمامهم هدف واحد هو تحقيق فوزاً يضمن لهم البقاء في الصدارة بنفس فارق الأربع نقاط بينهم وبين السيتيزنس، وفي نفس التوقيت سيكون توتنهام أمام منافس قوي هو واتفورد القوي هذا الموسم.

بث مباشر - ليفربول وليستر سيتي - كورة ستار - كورة لايف

يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أوضح المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، أنه لم يتحدث مع محمد صلاح عقب سقوطه أمام كريستال بالاس في الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن لاعبه يعرف أنه قام بشيء خاطئ.

وأكد كلوب أنه لم يتحدث مع صلاح قبل مواجهة ليستر سيتي غدًا الأربعاء: "إذا كان هذا الموقف هو الأول من دون الحصول على ركلة جزاء، سنتحدث عن كل المواقف، جميع المواقف أمام نيوكاسل، أرسنال، برايتون، لن نتحدث عنها لأنها ركلة جزاء".

بث مباشر - ليفربول وليستر سيتي - كورة ستار - كورة لايف

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليستر سيتي (1-2) ليفربول.

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويحتل محمد صلاح قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين المصاب حتى مطلع مارس المقبل، وأوباميانج لاعب أرسنال قبل انطلاق منافسات الجولة حيث سجل كل منهما 14 هدفًا.

وجاء المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول في المباراة، حيث يسعى لمواصلة صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التي يعتليها في الوقت الحالي بـ16 هدف.

سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته في المباريات الأخيرة، وهي الدفع بمحمد صلاح في مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثلاثي شاكيري، فيرمينو، ماني، وسيدفع بفابينيو بجانب فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، وبجيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب الدولي الإنجليزي المصاب.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فابينيو - ماتيب - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا

خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

التشكيل المتوقع لليستر سيتي:-

سيواصل كلود بويل الاعتماد على نفس طريقته وتشكيلته المعتاد عليها في البريميرليج، ففي حراسة المرمى سيتواجد شمايكل، وأمامه الرباعي تشيلويل، ماجواير، مورجان وبيريرا، وفي الأمام سيعتمد على جيمي فاردي بجانب جيمس ماديسون، مارك أولبرايتون.

التشكيل | 4-3-3

كاسبر شمايكل

بن تشيلويل - هاري ماجواير - ويس مورجان - ريكاردو بيريرا

ويلفريد نديدي - نامباليس ميندي - حمزة تشوديري

جيمس ماديسون - جيمي فاردي - مارك أولبرايتون

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل ثلاث، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقط مؤقتًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، الذي تبقى له مباراة أمام هدرسفيلد في نفس الجولة يوم الأحد القادم، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

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