اونلاين | Mo sAlah الآن بث مباشر ليفربول وليستر سيتي يوتيوب الاسطورة hd بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون، من الدورى الانجليزى البريمليج،الفرصة جاءت اليوم لفريق ليفربول بقيادة محمد صلاح و فرمينو و ساديو مانى، لتوسيع الفارق بينه وبين فريق مانشستر سيتى، الذى تعرض للهزية أمس من فريق نيوكاس نيونايتد بهدفين مقابل هدف، رغم أنه كان متقدماً فى بداية المبارة، و سيسعى فريق ليفربول للفوز الليلة على فريق ليستر سيتى.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي فى الدورى الانجليزى

مباراة ليفربول وليستر سيتي فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسودان و ليبيا و فلسطين و الاردن و بيروت و فى الساعة الحادية مساء بتوقيت السعودية و اليمن و العراق و قطر والبحرين