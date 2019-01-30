اونلاين | koralive (بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي | مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف

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تعرض ليفربول لأكثر من ضربة في الفترة الأخيرة على مستوى الإصابات خاصة في الجانب الدفاعي، حيث يعاني ألكسندر آرنولد من إصابة وأصبح فيرجيل فان دايك مهددا بالغياب. وفي ظل غياب لاعب الوسط جيمس ميلنر بداعي الإيقاف، قد يستعيد ليفربول أمام ليستر سيتي خدمات كل من ديان لوفرين في الدفاع، وثنائي الوسط جورجينيو فينالدوم وفابينيو. وتحدث كلوب عن حالة المصابين قبل مباراة الأربعاء حيث أكد مدرب ليفربول أن أرنولد حالته في تحسن لكن من الصعب أن يكون متواجدًا في مواجهة الثعالب. يستضيف فريق ليفربول اليوم الاربعاء 30-1-2019، ليستر سيتى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدورى الإنجليزى، برصيد 60 نقطة في حين أن ليستر يتواجد فى المركز التاسع، وله 31 نقطة، وعلى بعض نقطتين فقط من المركز السابع.

ويسعى ليفربول لتوسيع الفارق مع منافسه مانسشتر سيتي، صاحب المركز الثانى، واستغلال هزيمته مساء أمس الثلاثاء أمام نيوكاسل، لإنهاء شهر يناير بفارق سبع نقاط.

وتسلط الأضواء الليلة على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا بوصفه رابع أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في تاريخ البطولة.

ودافع مدرب ليفربول يورجين كلوب، عن مهاجمه صلاح، بعد الاتهامات التى نالته بإدعاء السقوط للحصول على ضربات جزاء بقوله "كل اللاعبين الاخرين يمكنهم القيام بذلك من وقت لآخر ولا أحد يتحدث عنه حقا"، وتساءل كلوب عن سبب هروب مهاجم ليستر جيمي فاردي من اللوم بعد أن سقط على حساب ركلة جزاء ضد ساوثامبتون في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المنتظر ان يغيب المدافع الهولندى فيرجل فان ديك عن تشيكلة الريدز الأساسية، بعد خروجه من مران الفريق الأخير، لعدم تعافيه بشكل كامل من نزلة البرد الذي تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبي قبل أيام، وفى هذا الحالة فإن مباراة ليستر ستكون الأولى التى يخوضها ليفربول بدون ديك، الذى شارك فى كل مباريات الفريق منذ انضمامه من ساوثهامبتون في يناير 2018

ويلتقى فريقى ليفربول وليستر سيتى، فى مواجهة صعبة اليوم الاربعاء 30-1-2019، ضمن الأسبوع 24 من الدورى الانجليزى "البريميرليج".

ويسعى ليفربول للانفراد بقمة البريمير ليج، وتسيع الفارق إلى 7 نقاط بعيدا عن لسيتر سيتى الذى منى بهزيمة مفاجئة أمام نيوكاسل.

واستطاع ليفربول تجاوز أزمة الهزيمة أمام مانشستر سيتى، والعودة مجددا إلى طريق الانتصارات، وإن كان خط الدفاع لايزال يمثل صداعا فى رأس المدير الفنى يورجين كلوب.