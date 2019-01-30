اونلاين | انطلاق الان live مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي kora HD

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انطلاق الان live مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي kora HD

أاختتم ليفربول تدريباته استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من أاختتم ليفربول تدريباته استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي ، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب آنفيلد معقل الريدز. ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي وصيف الجدول، ستنتظره ليلة الأربعاء مباراة قوية خاصة أن المنافس استطاع أن يحرج كبار بريميرليج هذا الموسم، بالفوز على تشيلسي ومانشستر سيتي. ويستهدف ليفربول استغلال تعثر السيتي بعد خسارته أمام نيوكاسل (2-1) الثلاثاء، حيث بإمكان رجال المدرب يورجن كلوب توسيع الفارق إلى 7 نقاط حال تحقيق الفوز أمام ليستر سيتي، للاقتراب بخطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عامًا. ويتطلع الريدز إلى تحقيق انتصاره الثامن تواليا على ملعبه لأول مرة منذ مارس 2010 متسلحا بنجمه الدولي المصري محمد صلاح، الذي يأمل في تعزيز صدارة الهدافين التي يتربع عليها بـ16 هدفًا، خاصةً بعدما أحرز أقرب ملاحقيه بيير إمريك أوباميانج هدفه الـ15 أمام كارديف سيتي. صبح المدافع الهولندى فيرجل فان ديك مهددا بالغياب عن ليفربول في مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 على ملعب أنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. صبح المدافع الهولندى فيرجل فان ديك مهددا بالغياب عن ليفربول في مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 على ملعب أنفيلد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الدولي لم يشارك في المران بالكامل حيث لم يتعاف نهائيًا من البرد الذي تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبي قبل أيام.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” أن مباراة الغد بين ليفربول ضد ليستر سيتى قد تشهد حدثًا استثنائيًا وهو غياب فان ديك الذي شارك في كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد في يناير 2018 وذلك عقب انتقاله من ساوثهامبتون مباشرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة اليوم بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويعانى ليفربول من عدة غيابات أبرزها ثنائي الدفاع أرنولد الظهير الأيمن الذي لن يشارك قبل 10 أيام على الأقل وجو جوميز.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفاً.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: ليفربول ضد ليستر سيتي الأسبوع: 24

الملعب: آنفيلد

الحكم: مارتن أتكينسون

المعلق : علي محمد علي

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

Sport TV 3

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

Sport Klub 3 Serbia

RMC Sport 1