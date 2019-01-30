اونلاين | مباشر الآن mo salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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مباشر الآن mo salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب “آنفيلد”، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2018-2019.

سيلعب ليفربول هذه المباراة وهو عائد من فوز مهم على كريستال بالاس برباعية نظيفة مقابل ثلاثة أهداف، وبهذا الفوز يحافظ الريدز على صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، وفارق 4 عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة، ويحتاج ليفربول إلى الفوز في هذه المواجهة لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه إلى 7 نقاط.

ويؤدي زملاء محمد صلاح موسماً رائعاً على الصعيد المحلي، فقد لعب الفريق حتى الآن 23 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء وكان التعادل حاضراً في ثلاثة، وتلقى خسارة واحدة.

في الجانب الآخر يعيش ليستر سيتي موسماً مثالياً في البريمرليج، فمنذ بداية الدوري تمكن من احتلال المركز التاسع وفي رصيده 31 نقطة، ولعب الفريق 23 مباراة منذ انطلاق الموسم وحقق الفوز 9 مباريات وكان التعادل حاضراً في 4 وتلقى 10 خسائر.

ستشهد قائمة ليفربول غياب العديد من العناصر وهم كلاً من: أليكس أوكسليد وتشامبرلين ، آرنولد وترينت أليكساندر وجو جوميز وجيمس ميلنر وجميعهم بداعي الإصابات، ولن تشهد القائمة أي غيابات بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ مدرب ليفربول يورجن كلوب مباراته بذات الطريقة المعتاد عليها في مباريات الفريق الأخيرة، وهي الدفع باللاعب محمد صلاح في الهجوم ومن خلفه شاكيري وفيرمينيو وماني، والدفع بفابينيو وفيرجيل فان دايك في الدفاع، وجيمس ميلنر ظهيراً أيمن، وسيكون التشكيل المتوقع كالآتي:

تشكيل ليفربول المتوقع | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – جيمس ميلنر

جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري

محمد صلاح

ستشهد قائمة ليستر سيتي المستدعاة لمواجهة ليفربول غياب دانييل أمارتي للإصابة، ولن تشهد القائمة أي غيابات بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالآتي:

تشكيل ليستر سيتي المتوقع | 4-3-3

كاسبر شمايكل

بن تشيلويل – هاري ماجواير – ويس مورجان – ريكاردو بيريرا

ويلفريد نديدي – نامباليس ميندي – حمزة تشوديري

جيمس ماديسون – جيمي فاردي – مارك أولبرايتون

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر متاحاً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 بصوت المعلق علي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ10:00 بتوقيت القاهرة

مباشر الآن mo salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي