اونلاين | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأربعاء 30 - 1 - 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأربعاء 30 - 1 - 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زوار الخليج 365 الرياضي الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ10 برصيد 31 نقطة. وجاء تشكيل ليفربول: اليسون – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون – فاينالدوم – كيتا – شاكيري – ماني – صلاح – فيرمينيو. تقدم "الخليج 365" لقرائها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، والتي تجرى في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويمكن مشاهدتها على قنوات "بي إن سبورت".

ويستضيف مباراة "ليفربول وليستر سيتسي" ملعب "أنفيلد"، فيما يستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتسلط الأضواء في ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، والذي بات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفًا.