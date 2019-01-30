اونلاين | انطلاق الشوط الأول شاهد| بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الشوط الأول شاهد| بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الفدر" لقرائها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، والتي تجرى في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ، ويمكن مشاهدتها على قنوات "بي إن سبورت". عشاق الكرة القدم في كل مكان أنت الآن علي موعد لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي لذلك ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة فريق ليفربول للمباراة، الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، وبات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفًا.

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