اونلاين | بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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الدوري الإنجليزي يبتسم مجددًا لفريق ليفربول، التاريخ يناديه لكتابة سطورًا جديدة في مشواره بالبريميرليج بعد أن جفت صحف الريدز بهذه المسابقة المستعصية منذ قرابة 28 عامًا.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

الآن ليفربول يمتلك الفرصة المثالية للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الليفر منذ عام 1990.

ويتصدر حاليًا فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

ولكن الخبر السار، والذي قد يكون سببًا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم هو خسارة مانشستر سيتي الغير متوقعة مساء أمس أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، والفرصة أصبحت سانحة للريدز كي يزيد الفارق بينه وبين السيتي لسبع نقاط كاملة.

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طريق البريميرليج يبدأ من ليستر

سيستضيف فريق ليفربول اليوم الأربعاء منافسه ليستر سيتي على ملعب “الأنفيلد”، ضمن فعاليات الجولة 24 من عمر الدوري الإنجليزي في أهم مباراة للريدز في البريميرليج هذا الموسم.

وفي حالة فوز ليفربول بتلك المباراة، سيصبح رصيد الليفر 63 نقطة، أي بفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ليقترب الريدز بشدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

فارق السبع نقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي – في حالة فوز الريدز في مباراة اليوم- مع بقاء 14 جولة فقط على انتهاء الدوري، سيجعل الريدز أقرب من أي وقتٍ مضى من التتويج بلقب البريميرليج.

طريق البريميرليج يبدأ من ليستر سيتي، وخسارة الريدز ستكون خسارة معنوية أكثر منها فنية، وقد تؤثر على مشوار الفريق في اللقاءات المتبقية بالدوري.

ليفربول والـ 15 نهائي

تبقى لفريق ليفربول 15 مباراة على انتهاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هذه المباريات ستكون بمثابة النهائيات بالنسبة للريدز.

وإذا نظرنا لجدول مباريات ليفربول سنجده متوازنًا بشكلٍ كبير باستثناء لقاء بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، وبعده لقاء مانشستر يونايتد بالدوري اللذان سيكونان لهما دورًا كبيرًا في تحديد مصير موسم الريدز برمته، وسنعود لهذه النقطة فيما بعد.

وجاءت مباريات ليفربول القادمة بالدوري كالتالي :

شهر يناير : ليفربول ضد ليستر سيتي “الجولة 24” مساء اليوم

شهر فبراير : وست هام يونايتد ضد ليفربول “الجولة 25” يوم 4

ليفربول ضد بورنموث “الجولة 26” يوم 9

مانشستر يونايتد ضد ليفربول “الجولة 27” يوم 24

ليفربول ضد واتفورد “الجولة 28” يوم 27

شهر مارس : إيفرتون ضد ليفربول “الجولة 29” يوم 3

ليفربول ضد بيرنلي “الجولة 30” يوم 10

فولهام ضد ليفربول “الجولة 31” يوم 17

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير “الجولة 32” يوم 31

شهر أبريل : ساوثامبتون ضد ليفربول “الجولة 33” يوم 6

ليفربول ضد تشيلسي “الجولة 34” يوم 13

كارديف سيتي ضد ليفربول “الجولة 35” يوم 20

ليفربول ضد هادرسفيلد “الجولة 36” يوم 27

شهر مايو : نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول “الجولة 37” يوم 4

ليفربول ضد وولفرهامبتون “الجولة 38” يوم 12

بالنظر لجدول مباريات ليفربول سنجده متوازنًا، والمباريات الصعبة أمام كبار الدوري ستكون على فترات متباعدة، مثلاً سيلعب الليفر ضد السبيرز في شهر مارس، وبعدها سيلعب ضد تشيلسي في أبريل، ولكن مشكلة الريدز الوحيدة ستكون في مباراتي ذهاب دور ثمن النهائي بدوري الأبطال، والكلاسيكو ضد اليونايتد اللذين قد يكلفا الليفر خسارة كل شيء هذا الموسم.

مفتاح الفوز بالدوري بين يديّ البايرن واليونايتد

نعود لنفس النقطة، لقائي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد سيكونان مفتاح ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسيلتقي ليفربول يوم 19 من شهر فبراير المقبل بمنافسه الصعب بايرن ميونخ الألماني على ملعب “الأنفيلد”، ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد لقاء بايرن ميونخ بخمسة أيام فقط، سيواجه ليفربول غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بـ”كلاسيكو إنجلترا”، لذلك قد يخسر الريدز كل شيء في حالة خسارته كلتا المباراتين.

الألماني يورجن كلوب سيكون أمام اختبار صعب للغاية، مصير دوري أبطال أوروبا في كفة، ومصير الدوري الإنجليزي في كفة أخرى، وعليه أن يختار بين الاثنين.

لذلك سيكون هذا هو أصعب تحدي لفريق ليفربول، وإذا تخطى الريدز عقبة البايرن، واليونايتد، فإن مشواره للتتويج بالدوري الإنجليزي سيكون مفتوحًا على مصراعيه، أما إذا خسر الريدز هذا التحدي فقد يخرج من هذا الموسم خالي الوفاض.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot