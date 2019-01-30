اونلاين | (بث مباشر) موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي| يلا شوت مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي| يلا شوت مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي تنطلق المباراة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على قناة beIN Sports HD2. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

كما يحتل محمد صلاح قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين المصاب حتى مطلع مارس المقبل، وأوباميانج لاعب أرسنال قبل انطلاق منافسات الجولة حيث سجل كل منهما 14 هدفًا. في حالة توقف البث المباشر شاهد المباراة من هنا

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