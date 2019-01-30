اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر 30-1-2019 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر 30-1-2019 الدوري الانجليزي

يلتقي نادي ليفربول، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.



مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم 30-1-2019 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر اون لاين في اطار منافسات الدوري الانجليزي.

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية