اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول (Mo Salah) وليستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي .. Yallashoot

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يلتقي نادي ليفربول، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : فابينهو - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - كيتا - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

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