انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربة موجعة.. سان جيرمان يكشف مدة غياب نيمار عن الملاعب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 10:02 مساءً - تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، ضربة موجعة بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب لنحو 10 أسابيع، بعد تفاقم إصابته في القدم اليمنى.

وأوضح النادي الباريسي، في بيان رسمي، أن عدداً من "خبراء الطب ذوي الشهرة العالمية" التقوا، الثلاثاء، للمناقشة بشأن حالة إصابة نيمار في القدم.

وذكر النادي أن الخبراء اقترحوا "تعاملاً وقائياً" مع الإصابة، وهو ما وافق عليه نيمار، مضيفاً أنه "بناء على ذلك يتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب خلال عشرة أسابيع".

وكان نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بانتقاله صيف 2017 من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قد تعرض للإصابة في فوز فريقه على ستراسبورغ (2-0)، ضمن منافسات كأس فرنسا.

وبهذا الإعلان، تأكد غياب نجم الكرة البرازيلية عن مواجهتي العملاق الباريسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُعد "أمجد الكؤوس الأوروبية" اللقب الأبرز الذي يُطارده "أمراء باريس"، في ظل سيطرتهم على مختلف البطولات والمسابقات المحلية في فرنسا، خلال السنوات الماضية.