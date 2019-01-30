انت الان تتابع تفاصيل خبر فتح تحقيق حول اعتداء جماهير الإمارات على لاعبي قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 10:02 مساءً - فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، تحقيقاً حول الأحداث المؤسفة التي ارتكبتها جماهير الإمارات بحق لاعبي منتخب قطر، خلال مباراة الطرفين، التي أقيمت على استاد "محمد بن زايد"، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ورشقت جماهير الإمارات لاعبي "العنابي" بالأحذية وقارورات المياه، عقب كل احتفال لهم بهدف من الأهداف الأربعة التي سجلوها في شباك "الأبيض"، ليحجزوا بطاقة العبور إلى نهائي كأس آسيا عن جدارة واستحقاق كاملين.

كما فتح الاتحاد الآسيوي تحقيقاً فورياً إثر صافرات الاستهجان ومحاولة التشويش على النشيد الوطني القطري، قبل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز كاسح لـ"العنابي" برباعية نظيفة.

وينتظر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد القاري قرارها، في أول اجتماع لها عقب نهاية البطولة القارية، التي يسدل الستار عليها في الأول من فبراير المقبل، وسط توقعات كبيرة بفرض عقوبات مالية وإدارية على الاتحاد الإماراتي للعبة.

وتلاقي قطر منتخب اليابان في المباراة الختامية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، حيث يحلم رفاق القائد حسن الهيدوس برفع الكأس للمرة الأولى في تاريخهم، في حين يُطارد "الساموراي" لقبه الخامس في المسابقة.

يُذكر أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه.