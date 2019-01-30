شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة تاريخية لروما أمام فيورنتينا 7 / 1 بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل
الخليج 365- اكتسح فيورينتينا نظيره روما بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس إيطاليا.
سجل أهداف الفيولا اللاعب كييزا "هاتريك"، جيوفاني سيميوني "هدفين"، لويس موريل وماركو بيناسي في الدقائق 7، 18، 33، 66، 74، 79 و89، بينما سجل هدف روما الوحيد اللاعب الصربي اليكسندر كولاروف في الدقيقة 28.
شهدت المباراة طرد مهاجم ذئاب العاصمة البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 72 من عمر المواجهة.
بتلك النتيجة الكبيرة يتأهل فيورنتينا لدور نصف النهائي بكأس إيطاليا، ليلحق بميلان الذي صعد لنفس الدور بالأمس بعد الفوز على نابولي 2 - 0.
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