شكرا لقرائتكم خبر عن سالا يظهر في مباراة نانت وسانت إيتيان والان مع التفاصيل
الخليج 365- حرصت جماهير نانت الفرنسي على تأبين لاعب الفريق السابق الأرجنتيني إيمليانو سالا الذي تم اختفائه على الطائرة المفقودة منذ الأسبوع الماضي.
وقام مسئولي نانت بوضع صورة اللاعب الراحل في منتصف ملعب "لا بوجوار" الذي يستضيف مباراة الفريق أمام ضيفه سانت إيتيان في تمام العاشرة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفنرسي.
وكان من المقرر إقامة هذه المباراة يوم الثلاثاء، ألا أن اختفاء سالا اثناء ذهابه إلى كارديف بأنجلترا تسبب في تأجيل المواجهة لتقام مساء اليوم.
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