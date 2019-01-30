شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود هجوم برشلونة ضد إشبيلة في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق إشبيلية فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، فى اياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: ياسبر سيليسن. الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لونجليه، ألبا. الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرثر. الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي. ويذكر أن برشلونة قد تعرض للخسارة بهدفين فى للقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" الأسبوع الماضي.



كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يقود هجوم برشلونة ضد إشبيلة في كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.