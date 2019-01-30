شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود ليفربول أمام ليستر سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل
الخليج 365- كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليستر سيتي التي تقام على ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
وتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس التكشيلة الأساسية للريدز أمام الثعالب، حيث يمتلك الفرعون سجل جيد أمام ليستر سيتى، بعدما سبق و سجل 3 أهداف فى شباكهم الموسم الماضى.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي.
أليسون; ماتيب, فان دايك, روبيرتسون; هندرسون, فينالدوم, كيتا, شاكيري; ماني, صلاح, فيرمينو.
يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد ليستر في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
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