شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين أساسي في تشكيل تشيلسي استعدادا لبورنموث والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بورنموث التي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي. وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد جونزالو هيجواين والذي انتقل للبلوز في فترة الانتقالات الحالية قادما على سبيل الأعارة من يوفنتوس الإيطالي. وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي. حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: أزبيليكويتا، لويز ، روديجير ، إيمرسون خط الوسط: كانتي ، جورجينيو ، كوفاسيتش - بيدرو خط الهجوم: هيجواين ، هازارد. يحتل تشيلسي المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

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