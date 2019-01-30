شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل إحياء ذكرى شهدائه بالإسكندرية استعدادًا لسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر النادي الأهلي المصري بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، تأجيل السفر إلى معسكر الإسكندرية، المقرر لإحياء ذكرى شهداء القلعة الحمراء في مقر النادي بالجزيرة.

جاء هذا القرار، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقررة يوم السبت المقبل الموافق 2 فبراير، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبطولة.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن يحيي الأحمر ذكرى شهدائه في مقر النادي بالجزيرة، صباح يوم الجمعة المقبل بدلًا من الخميس.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط من أصل مباراتين.