شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود اليوفنتوس أمام أتالانتا بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إليجري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه الأساسي استعدادا لمواجهة أتالانتا ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا. وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس التشكيل الأساسي للسيدة العجوز والذي جاء كالتالي. حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دي تشيليو - بوريني- كيلليني - اليكس ساندرو خط الوسط: خضيرة - بينتاكور - ماتويدي خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - بيرنارديسكي

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