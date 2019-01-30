شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار في الطريق إلى برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت بعض وسائل الأعلام الأسبانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة في الفترة القادمة.
وكشفت إذاعة راديو RMC، أن النجم البرازيلي سيذهب إلى المدينة الكتالونية، لمعالجة إصابته التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بكأس فرنسا.
وتابعت، نيمار سيتوجه لبرشلونة من أجل معالجة إصابته في مشط القدم، ومن أجل أخذ جرعات لتسريع عملية الشفاء.
وأعلن باريس سان جيرمان عن مدة غياب نيمار عن المشاركة مع الفريق الباريسي لمدة شهرين ونصف، بعد تجدد إصابته مرة أخرى في مكان الإصابة القديم.
وبذلك يتأكد غياب نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار في الطريق إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.