شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار في الطريق إلى برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض وسائل الأعلام الأسبانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة في الفترة القادمة.

وكشفت إذاعة راديو RMC، أن النجم البرازيلي سيذهب إلى المدينة الكتالونية، لمعالجة إصابته التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بكأس فرنسا.

وتابعت، نيمار سيتوجه لبرشلونة من أجل معالجة إصابته في مشط القدم، ومن أجل أخذ جرعات لتسريع عملية الشفاء.

وأعلن باريس سان جيرمان عن مدة غياب نيمار عن المشاركة مع الفريق الباريسي لمدة شهرين ونصف، بعد تجدد إصابته مرة أخرى في مكان الإصابة القديم.

وبذلك يتأكد غياب نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.