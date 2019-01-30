شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال عن التعاقد مع شيكابالا: "المفاوضات باتت متعثرة" والان مع التفاصيل

الخليج 365- "المفاوضات باتت متعثرة، وسأبلغ مجلس الإدارة بعدم الاستمرار في المفاوضات"، بهذه الكلمات علق إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، خلال تصريحاته لقناة أون سبورت، على إمكانية التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك.

فقد أبدى جلال رأيه في شيكابالا، "هو لاعب كبير والفريق يحتاجه"، وأبرز مشكلة التعاقد بين المصري ولاعب الزمالك، في شروط القلعة البيضاء، "الأبيض طلب 9 ملايين جنيه، وسوف أرهق المصري بهذا المبلغ، ولذلك المفاوضات باتت متعثرة، وسأبلغ مجلس الإدارة بعدم الاستمرار في المفاوضات".

وأضاف مدرب المصري، " لو إدارة الزمالك وافقت على تقليص المقابل المادي سيكون أمر جيد بالتأكيد، ونقدر تمامًا قيام كل نادي بتحديد قيمة لاعبيه".

يذكر أن المصري يحتل المركز الـ 7 بمجموع نقاط 25 نقطة، بعد فوزه مباراتين على التوالي أمام المقاولون وبتروجيت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة.