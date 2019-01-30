انت الان تتابع استبعاد صالة الزمالك من استضافة مبارياته بدوري السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة استبعاد إقامة لقاءات الزمالك على ملعبه، وذلك بعد أن أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية خطاب تأكيد لاتحاد كرة السلة باستبعاد الزمالك للعب على أرضه وفقًا لقرار الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية فى وقت سابق على أثر أزمة اللجنة مع رئيس مجلس إدارة النادى. وجاءت أحداث شغب جماهير الزمالك أثناء لقاء الجزيرة بدورى السوبر الأسبوع الماضى لتجدد الأزمة، وتدفع اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب لتطبيق قرار منع فرق النادي من اللعب على صالات وملاعب النادي.

وأعلن اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية 20 ألف جنيه على الزمالك بسبب شغب جماهيره في مباراة الجزيرة بدوري السوبر، كما أعلن اتحاد اللعبة عن معاقبة محمد الكردانى مدرب الجزيرة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإثارته الجماهير خلال اللقاء. كان الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على