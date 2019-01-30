استبعاد صالة الزمالك من استضافة مبارياته بدوري السلة

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تحرير:هاني العوضي ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة استبعاد إقامة لقاءات الزمالك على ملعبه، وذلك بعد أن أرسلت اللجنة الأوليمبية المصرية خطاب تأكيد لاتحاد كرة السلة باستبعاد الزمالك للعب على أرضه وفقًا لقرار الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية فى وقت سابق على أثر أزمة اللجنة مع رئيس مجلس إدارة النادى. وجاءت أحداث شغب جماهير الزمالك أثناء لقاء الجزيرة بدورى السوبر الأسبوع الماضى لتجدد الأزمة، وتدفع اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب لتطبيق قرار منع فرق النادي من اللعب على صالات وملاعب النادي.
وأعلن اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية 20 ألف جنيه على الزمالك بسبب شغب جماهيره في مباراة الجزيرة بدوري السوبر، كما أعلن اتحاد اللعبة عن معاقبة محمد الكردانى مدرب الجزيرة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإثارته الجماهير خلال اللقاء. كان الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على
وأعلن اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية 20 ألف جنيه على الزمالك بسبب شغب جماهيره في مباراة الجزيرة بدوري السوبر، كما أعلن اتحاد اللعبة عن معاقبة محمد الكردانى مدرب الجزيرة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإثارته الجماهير خلال اللقاء.
كان الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على فريق مصر للتأمين بنتيجة 93 – 74 في المباراة، التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى السوبر.
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم المركز الأول بالتساوي مع الأهلي، الذي خسر من فريق الجزيرة، بنتيجة 82-86 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.
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