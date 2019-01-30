انت الان تتابع إيهاب جلال: لن أتحمل التعاقد مع شيكابالا بهذا المبلغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بتروجت، وكان لدينا هدف واضح منذ بداية اللقاء وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما نجح فيه. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا هامًا على نظيره بتروجت بهدف نظيف دون رد، سجله محمد عبداللطيف «جريندو» في الدقيقة 74 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد «الجيش» بالسويس ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشاد جلال، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، بالروح العالية التي ظهر به لاعبو المصري طوال الـ90 دقيقة، رغم وجود شىء من التهاون في الشوط الأول. وتحدث مدرب المصري، عن توقف مفاوضات ناديه مع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، موضحًا أن إتمام الصفقة أصبح صعبًا بسبب