شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فينالدوم، هيندرسون، كيتا، شاكيري، ماني، فيرمينو، صلاح.
ويتواجد على دكة البدلاء:
مينوليه، فابينو، لوفرين، ستوريدج، لالانا، أوريجي، كماتشو.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.