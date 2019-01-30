شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فينالدوم، هيندرسون، كيتا، شاكيري، ماني، فيرمينو، صلاح.

ويتواجد على دكة البدلاء:

مينوليه، فابينو، لوفرين، ستوريدج، لالانا، أوريجي، كماتشو.