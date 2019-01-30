شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن بدء تسليم تذاكر مباراة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن تذاكر مباراة سيمبا التنزاني، المحدد لها السبت المقبل، تم تسليمها، اليوم الأربعاء، لبعض منافذ شركة «فوري» ومتاحة لجميع جماهير الأهلي بالقاهرة والجيزة، على أن تستمر عملية توزيع التذاكر، غدًا الخميس، والسبت المقبل، في باقي المحافظات.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، الاستلام بموجب البطاقة الشخصية لكل من قام بحجز التذكرة عن طريق نظام الحجز الإليكتروني.

يذكر أن الأهلي يلتقي سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجولتين الأولي والثانية.