شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» يتحدث عن عروض الترجي وبيدفيست.. ودور فلافيو وجيلبرتو في حسم انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتواجد في مصر والدفاع عن قميص النادي، مؤكدًا أنه يمتلك طموحات كبيرة لتحقيقها من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

وأضاف الأنجولي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «قبل الدخول في مفاوضات مع الأهلي كان لدي رغبة في الرحيل عن أول أغسطس ولكن النادي لم يكن مقتنعًا بهذا الأمر، حيث كان لدي العديد من العروض من أندية الترجي التونسي وبيدفيست الجنوب أفريقي إلى جانب عرض من أحد الأندية البرازيلية، ولكن عندما ظهر عرض الأهلي لم يكن من السهل أن أرفض هذا العرض، فهو الأعرق في القارة الأفريقية، ومن ثم غيرت كل تفكيري، ورحبت على الفور بارتداء قميص الأهلي، وانتهت الصفقة بنجاح».

وأوضح أنه يعرف القصة التاريخية التي عاشها الثنائي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو مع الأهلي، مؤكدًا أنه يتمنى أن يسير على درب الثنائي، وأن ينجح في صناعة مجد له كما فعلها من قبل جيلبرتو وفلافيو خلال رحلتهما مع الأهلي.

وأشار إلى أن جيلبرتو تحدث معه كثيرًا عن الأهلي، وعن الاستقرار والنجاح والدعم الجماهيري الكبير، وشجعه على خوض التجربة الاحترافية، كما تحدث معه عن الأهلي وعظمته وتاريخه، مؤكدًا أن انضمامه إلى نادي القرن خطوة تبقى الأهم في مشواره مع الكرة.

واختتم جيرالدو، بأنه سعيد بدعم جماهير الأهلي له منذ اليوم الأول لإعلان إتمام الصفقة، ويتمني أن يكون عند حسن الظن دائمًا من أجل المساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات التي يعلم تمامًا أن جماهير الأهلي لا ترضي سوي بتحقيقها.