شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالخالق: سعيد بالعودة لبيتي.. وهذا هدفي مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر إبراهيم عبدالخالق لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالعودة لفريقه بعد إنهاء فترة إعارته لصفوف نادي حرس الحدود.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، خاض عبدالخالق، منذ بداية الموسم فترة إعارة ضمن صفوف الفريق العسكري، قبل أن يعود لصفوف فريقه في منتصف الطريق بعد طلب من مسئولي الدراويش.

وقال عبدالخالق، في تصريحات إذاعية: «كل ما كنت احتاجه هو المشاركة باستمرار، وهو ما تحقق أثناء فترة تواجدي بفريق حرس الحدود، استعدت جزء كبير من مستوايا وأتطلع لمزيد من التألق بالقميص الأصفر».

واستكمل: «هدفي هو المساهمة في قيادة فريقى لتحقيق الانتصارات وإعادته لمكانته الطبيعية التي يستحقها بين الكبار».

وأتبع: «مستوايا مع حرس الحدود كان السبب الرئيسي في عودتي لبيتي بشكل سريع، تحدثت مع مدربي طارق العشري الذي تمسك باستمراري إلا أنه وافق في النهاية على رحيلي بناء على طلبي».

واختتم: «التحديات صعبة للغاية هذا الموسم مع الإسماعيلي لكني أعد الجماهير بأني سأبذل قصارى جهدي من أجل إسعادهم».