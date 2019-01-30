ساري يستعين بهيجواين في تشكيل تشيلسي أمام بورنموث

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي ش ساري، ، تشكيل فريقه، لمواجهة مضيفه بورنموث، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل البلوز مشاركة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، المنضم مؤخرًا على سبيل الإعارة من ميلان، لأول مرة في البريميرليج، كما يشارك الظهير الأيسر إيمرسون بالميري على حساب ماركوس ألونسو.

وجاءت تشكيلة تشيلسي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيليكويتا، روديجير، دافيد لويز، إيمرسون

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش

خط الهجوم: بيدرو، هازارد، هيجواين.

على الجانب الآخر جاء تشكيل بورنموث بقيادة إيدي هاو على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: بوروك

خط الدفاع: كلاين، كوك، أكي، سميث

خط الوسط: بروكس، جوسلينج، فريزر، ستانيسلاس، سورمان

خط الهجوم: كينج