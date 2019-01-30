صلاح يقود تشكيلة ليفربول لمواجهة ليسترسيتي

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أنفيلد روو" ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، هيندرسون، فينالدوم، كيتا، شاكيري، ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

كما جاءت تشكيلة ليستر سيتي كالتالي :

شمايكل، ريكاردو، إيفانز، ماجوير، شيلويل، ألبرايتون، ميندي، نديدي، جراي، ماديسون، فاردي.