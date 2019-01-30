بالأرقام..تريزيجية يحقق أرقاما قياسية في الدوري التركي

حقق نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا محمود تريزيجية رقماً مميزاً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي للمحترفين .

وتصدر محمود تريزيجيه قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصوم في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي حسبما ذكر موقع "هوسكورد" المتخصص في إحصائيات كرة القدم متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشة.

ويبلغ معدل تسديدات تريزيجيه 4.3 تسديدة في المباراة الواحدة وهو الرقم الذي لم يحققه أى لاعب أخر بالمسابقة هذا الموسم.

وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على مرمى الخصوم فى الدوري التركي..

تريزيجيه يحقق رقما مميزا في الدوري التركي

وكان محمود تريزيجيه حقق رقماً قياسياً أخر فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى.

محمود تريزيجيه نجح فى تنفيذ 8 مراوغات ناجحة خلال مشاركاته فى مباراة قاسم باشا وباشاك شهير التى أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى التركى والتى انتهت بهزيمة قاسم باشا بهدفين دون مقابل.

ونجح محمود تريزيجيه فى كسر رقمه القياسى بعدما أكمل 7 مراوغات ناجحة خلال مشاركته فى مباراة قاسم باشا ضد ريزا سبور التى أقيمت بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى التركى، وهو اللاعب الوحيد فى النسخة الحالية من المسابقة الذى قام بتنفيذ مثل هذه المراوغات الناجحة فى مباراة واحدة، متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخش