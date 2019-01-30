شكرا لقرائتكم فياريال يعيد مدربه المقال الشهر الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المدرب خافيير كاييخا لقيادة تدريبات فياريال، في مدينة ميرالكامب الرياضية، بعدما أُعلن، أمس الثلاثاء، عن عودته غير المتوقعة للفريق.

وأُقيل كاييخا من فياريال، الشهر الماضي، بعد انطلاقة سيئة في الليجا، وتولى لويس جارسيا تدريب الفريق بدلًا منه، قبل أن تتم إقالته أمس.

وكان رئيس النادي، فرناندو رويج، وراء عودة كاييخا، بتأكيده أنه "أفضل رهان ممكن"، لمحاولة الخروج من منطقة الهبوط.

ويحتل فياريال المركز قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإسباني، حيث يبتعد بخمس نقاط عن منطقة النجاة.

واجتمع رويج باللاعبين والمدرب لنصف ساعة، قبل بدء مران الفريق، الذي يستعد لمواجهة إسبانيول، الأحد المقبل، على ملعب لا سيراميكا.