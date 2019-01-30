ميسى يعود لانقاذ برشلونة فى موقعة إشبيليه

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جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به مواجهة ضيفه فريق إشبيلية فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، فى اياب ربع نهائي كاس ملك إسبانيا.
وكان البارسا قد تعرض للخسارة بهدفين فى للقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" الأسبوع الماضى، ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف للوصول للدور قبل النهائى.
وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالى:
حراسة المرمى: سيليسن
خط الدفاع: سيرجى روبرتو - بيكيه - لينجليه - خوردى البا
خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - آرثر
خط الهجوم: كوتينيو - ميسى - سواريز
تشكيل برشلونة
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