شكرا لقرائتكم مباراة المقاولون وإنبي تنتهي كما بدأت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا إنبى والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مستهل مباريات الجولة الـ21 للدورى .

جاءت المباراة فقيرة فنيا من جانب الفريقين وبالرغم من حاجة إنبى للثلاث نقاط للهروب من دوامة الهبوط إلا أن لاعبوها افتقدوا للمسة الأخيرة ومالوا للدفاع طيلة المباراة ، فى الوقت الذى ظهر فيه لاعبو المقاولون بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول الذين أضاعوا فيه لاعبى الذئاب العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى إنبى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 21 نقطة فى المركز الرابع عشر ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 28 فى المركز الخامس .