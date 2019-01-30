شكرا لقرائتكم محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النجم المصرى محمد صلاح على رأس تشكيل فريقه ليفربول الأساسى للمواجهة أمام ضيفه ليستر سيتى، والتى تقام فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الـ24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول صدارة جدول التريب برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى الثانى، بينما يأتى ليستر سيتى فى المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

ويأتى محمد صلاح فى صدارة هدافى المسابقة برصيد 16 هدف بفارق هدف وحيد عن الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وجاء تشكيل الريدز الكامل للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: ماتيب - فان دايك - هندرسون - روبرتسون

خط الوسط: فاينالدوم - شاكيرى - كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - مانى - فيرمينو



تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:

شمايكل، ريكاردو، إيفانز، ماجوير، شيلويل، ألبرايتون، ميندي، نديدي، جراي، ماديسون، فاردي.