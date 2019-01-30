شكرا لقرائتكم هيجواين يشارك أساسى للمرة الأولى مع تشيلسى فى البريميرليج ضد بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإيطالى ماوريسيو سارى مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه بورنموث التى ستنطلق فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وشهد التشكيل تواجد الأرجنتنيى جونزالو هيجواين أساسيا للمرة الأولى فى البريميليج بعد انتقاله للبلوز هذا الشهر على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

ويحتل تشيلسى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما بورنموث فى المركز الـ 12 برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالى :

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيلكويتا - لويز - روديجر - إيميرسون

خط الوسط: كانتى - كوفاسيتش - جورجينيو

خط الهجوم: بيدرو - هازارد - هيجواين