أخبار كريستيانو رونالدو اليوم 30 / 1 / 2019 الدون يقود يوفنتوس أمام أتلانتا

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جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة مضيفه أتلانتا، والتى تنطلق فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أتلتى أزورى دى إيطاليا" فى دور الثمانية من كأس إيطاليا. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا يقود هجوم اليوفى فى لقاء اليوم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتنيى باولو ديبالا، فيما يغيب للإصابة الكرواتى ماريو ماندزوكيتش. وجاء تشكيل يوفنتوس كاملا للقاء كالتالى: حراسة المرمى: تشيزنى خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - روجانى - اليكس ساندرو خط الوسط: خضيرة - بنتانكور - ماتويدى خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - بيرنارديسكى

تشكيل يوفنتوس

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