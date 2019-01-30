شكرا لقرائتكم جيرالدو : 90 % من جماهير مصر أهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الانجولي جيرالدو مهاجم فريق الأهلى أن 90 % من جماهير الكرة المصرية أهلاوية وشعبية النادى الأحمر تساوى 60 مليون مشجع وأنه يعلم ما يريده الجمهور الأحمر من تحقيق للبطولات خلال السنوات المقبلة. وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه لن يلعب من أجل المال ولكن يأتى إلى كتابة التاريخ داخل القلعة الحمراء والمساهمة فى تحقيق البطولات وأبرزها بطولة دورى أبطال أفريقيا . وأشار جيرالدو أنه قام بتناول بعض الأطعمة المصرية خلال المعسكرات مثل العيش والمكرونة والجمبرى والكبدة وأكد أنهم من أفضل الأطعمة التى تناولها حتى الآن فى مصر .

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