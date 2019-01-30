شكرا لقرائتكم جيرالدو : فضلت شعبية الأهلى على الفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الانجولي جيرالدو مهاجم الأهلى أن التواجد داخل القلعة الحمراء بداية الانطلاق والاحتراف بالدوريات الاوروبية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن الأهلى معروف بالعالم كله .

وأضاف جيرالدو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه عند علمه بمفاوضات الأهلى معه وافق على الفور للإنضمام للقلعة الحمراء ووصفه بالاحساس الفريد ، وأشار المهاجم الأنجولى أن فلافيو و جيلبرتو لاعبا الأهلى السابقين لديهم دور كبير فى الحديث معه للإنضمام للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وكشف جيرالدو أنه كان لديه عروض على رأسهم الترجى التونسى و وبيدفيست الجنوب أفريقي وأحد أندية الدورى البرازيلى إلا أنه فضل الإنضمام للأهلى على الفور بسبب الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها فى القارة الأفريقية بغض النظر عن الإغراءات المالية التى كانت أمامه فى العروض الأخرى.