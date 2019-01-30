شكرا لقرائتكم ليفربول ضد ليستر سيتى .. صلاح يتجاوز رقم قياسى سابق مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى فريقه فى المباراة رقم 84 فى مسيرته كأكثر الأندية الأوروبية التى لعب لها الفرعون فى تاريخه الكروى بعد انتقاله الى بازل السويسرى. وشارك محمد صلاح فى الدورى الايطالى وتحديدًا مع فريق العاصمة روما فى 83 مباراة حيث استطاع الفرعون مساواة عدد المباريات فى اللقاء الماضي للريدز أمام كريستال بالاس والذى انتهى بثنائية. وشارك محمد صلاح مع فريق بازل السويسرى فى 79 مباراة، وفيورنتينا فى 26 لقاء، وتشيلسى فى 19 مباراة، والمقاولون العرب فى 44 مواجهة. ويشارك محمد صلاح بالتشكيلة الاساسية للريدز فى المباراة التى ستجمعهما اليوم بليستر سيتى فى المباراة المقررة ضمن مباريات الجولة 24 لبطولة الدورى الانجليزي اشهر الدوريات بالعالم.

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول ضد ليستر سيتى .. صلاح يتجاوز رقم قياسى سابق مع روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.