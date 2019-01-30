إصابة احمد دويدار بقطع في وتر اكيليس

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جدة - عمرو شويل تعرض أحمد دويدار مدافع فريق الإنتاج الحربي لإصابة خطيرة جاء تشخيصها قطع في وتر اكيليس. ويجري لاعب العجلات الحربية الحالي والزمالك السابق عمليه جراحية غدا على أن تحدد مدة غيابه عن الملاعب في وقت لاحق.

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