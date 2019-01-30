شكرا لقرائتكم أخبار ميسى اليوم الأربعاء 30 / 1 / 2019 إشبيليه ضحية ليو المفضلة قبل لقاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحمل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى أحلام جماهير برشلونة اليوم فى المواجهة أمام إشبيليه فى اياب دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا، وذلك من أجل تجاوز خسارة الذهاب بهدفين والتأهل للدور قبل النهائى من المسابقة، التى يحمل البارسا لقبها فى آخر 3 مواسم.

إشبيليه ضحية ميسى المفضلة

يسعى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، إلى زيادة سجله التهديفى أمام فريق إشبيلية الذى يعد ضحيته المفضلة فى جميع البطولات.

ويتصدر إشبيلية قائمة الأندية الأكثر استقبالا لأهداف ميسي فى التاريخ، حيث استقبلت شباك الفريق الأندلسى 32 هدفا من توقيع النجم الأرجنتينى فى مختلف المسابقات.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز فى بثلاثية نظيفة في مباراة اليوم من أجل العبور للدور نصف النهائي من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الاسبوع الماضي بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل اشبيلية، انتهت بفوز النادي الاندلسي بهدفين دون مقابل.

ميسى يوافق على العودة للمنتخب الأرجنتينى

سيعود ليو ميسي النجم الأرجنتيني وقائد الفريق الوطني ، إلى المنتخب الأرجنتيني في مارس المقبل مع مباراتين وديتين، لقد أعطى ليو ميسي موافقته على العودة إلى المنتخب بعد أن اتخذ خطوة إلى الوراء وابتعد بعد كأس العالم الاخير.

وأبلغ قائد الباليسيستي المدرب ليونيل سكالوني رغبته في العودة لتمثيل بلاده مع حلم الفوز بلقب كبير، و سيتم استدعاء ليو للمباراة الودية ضد فنزويلا في 22 مارس وضد المغرب في 26.

إذا لم تكن هناك مشكلة جسدية سيعود ميسي إلى الأرجنتين يوم 22 مارس ضد فنزويلا في مدريد، ثم ستكون لديه ودية اخرى يوم 26 مارس ضد المغرب في الرباط، وستكون آخر مباراة ودية للفريق الأرجنتيني قبل مواجهة كأس كوبا أمريكا في البرازيل.

بهذا سيضع حداً لأكثر من 214 يوماً من الغياب، حيث كان ليو ميسي خارج الفريق الوطني الأرجنتيني منذ أن انتهت مشاركته في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

على أي حال، لم يؤكد المدرب سكالوني ولا الاتحاد الأرجنتيني رسميا عودة ليو ميسي إلى الفريق الوطني الأرجنتيني، ومع ذلك فلن يكون هناك أي إعلان رسمي، وعلى النحو المتفق عليه من قبل ليو ميسي مع سكالوني و رئيس الاتحاد الارجنتيني تابيا، سوف يتم الاعلان ببساطة عن دعوته عندما يقوم المدرب بإعلان قائمة اللاعبين المختارين للمباريات الودية.