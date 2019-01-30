شكرا لقرائتكم ديجينك ينضم لتدريبات الهلال.. والإصابة تضرب سوريانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انخرط المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك، في تدريبات نادي الهلال، يوم الأربعاء، بعدما وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا.

وواصل الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة الفتح، يوم الاثنين المقبل، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يتصدره الفريق.

وركز المدير الفني، جورجي جيسوس، في المران على الجوانب الفنية، وتخلله تدريبات على المناورة في ثلثي مساحة الملعب، كما شارك الفرنسي بافيتيمبي غوميز في التدريبات الجماعية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرض المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو لتمزق بسيط في عضلة الساق، وقال الهلال: سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، بينما واصل الثنائي سالم الدوسري وعمر عبدالرحمن "عموري" برامجهما العلاجية والتأهيلية.