شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيدات الأهلى يهزمن سبورتنج 3/0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى، وهو الفوز رقم 58 علي التوالي في سلسلة اللاهزيمة للنادى الأحمر.

جاءت نتائج الاشواط كاتلالى : 25/20 - 25/13 - 25/9

كان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا فى أول و ثانى لقاءاته بالبطولة على الدفاع المغربى و الصيد بنتيجة 3 /0 فى حضور الجماهير التى ملأت مدرجات اليوم .

من المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الخميس ، قبل أن تستأنف البطولة بمواجهات قوية فى خامس ايام المنافسات بلقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و الأهلى المصرى مع المحرق البحرينى .