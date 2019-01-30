شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو: وضعوا أمامى على الترابيزة فلوس الترجى وتاريخ الأهلى .. اخترت التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأنجولي جيرالدو مهاجم الأهلى، أنه كان يملك عروض عدة على رأسها الترجى التونسى الذى عرض مبلغ مادي أكبر من عرض الاهلى، مشددا على أنه اختار الاهلى لتاريخه عن فلوس الترجي .
وقال جيرالدو في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى "عندما وضعوا على الترابيزة (التاريخ) و(الفلوس) اختار التاريخ" مضيفاً "لو نادى عرض عليه فلوس كتير ولم يحقق بطولات وليس له تاريخ ونادى أخر حقق بطولات وله تاريخ، سيختار التاريخ".
وأوضح، أنه لن يلعب من أجل المال ولكن يأتى إلى كتابة التاريخ داخل القلعة الحمراء والمساهمة فى تحقيق البطولات وأبرزها بطولة دورى أبطال أفريقيا .
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