شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة احمد دويدار بقطع في وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعرض أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربي للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج مع سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل 3/3
ومن المقرر أن يقوم دويدار بإجراء جراحة أكيليس التي من المنتظر ان تبعده عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية شهور ليتأكد نهاية موسمه مع العجلات الحربية.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام .
وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .
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