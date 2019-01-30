شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعين "عفيفي" متحدثاً رسمياً للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين مجلس إدارة نادى بيراميدز، أحمد عفيفي في منصب المتحدث الرسمي باسم النادي، رسميًا، اليوم الأربعاء.

وأعلن نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعيين عفيفي في منصب المتحدث باسم النادي.

يذكر أن ، أحمد حسن كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، منذ ظهور النادي بمسماه وشكله الجديدين في بداية الموسم الحالي.