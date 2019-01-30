شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تساند سيدات الطائرة فى البطولة العربية أمام سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جماهير الأهلى على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة أمام سبورتنج فى رابع أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى .
كان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا فى أول و ثان لقاءاته بالبطولة على الدفاع المغربى و الصيد بنتيجة 3 /0 فى حضور الجماهير التى ملأت مدرجات اليوم أيضا.
ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الخميس ، قبل أن تستأنف البطولة بمواجهات قوية فى خامس أيام المنافسات بلقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و الأهلى المصرى مع المحرق البحرينى .
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلى تساند سيدات الطائرة فى البطولة العربية أمام سبورتنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.