شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تساند سيدات الطائرة فى البطولة العربية أمام سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جماهير الأهلى على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة أمام سبورتنج فى رابع أيام البطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى .

كان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا فى أول و ثان لقاءاته بالبطولة على الدفاع المغربى و الصيد بنتيجة 3 /0 فى حضور الجماهير التى ملأت مدرجات اليوم أيضا.

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الخميس ، قبل أن تستأنف البطولة بمواجهات قوية فى خامس أيام المنافسات بلقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و الأهلى المصرى مع المحرق البحرينى .